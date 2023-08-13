Лалатовіч пояснив відсутність Русина у матчі з Ворсклою – гравця активно сватають у Сандерленд
Головний тренер Зорі Ненад Лалатович зізнався, чому форвард Назарій Русин не потрапив навіть у заявку на поєдинок 3-го туру УПЛ з Ворсклою (2:1).
"У Русина невеличке пошкодження. Він не був готовий до цього матчу і тому не грав сьогодні.
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Це дуже сильний гравець для нашої команди", – сказав Лалатовіч у післяматчевому коментарі.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про серйозний інтерес до Русина з боку Сандерленда. За інформацією ЗМІ, представник Чемпіоншипу зробив вже декілька пропозицій Зорі (2 млн євро і бонуси), однак власник луганського клубу Євген Геллер постійно підвищує ставки, вимагаючи за свого гравця мінімум 3 мільйони.
До слова, контракт Русина з луганцями чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.
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