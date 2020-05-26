Ла Ліга зібралася реалізувати ефект присутності фанатів

Керівництво іспанської Прімери та транслятори чемпіонату придумали оригінальний спосіб, щоб додати звичної атмосфери поєдинків телеглядачам.

Боси Ла Ліги та телекомпанії запланували трансляцію матчів із використанням шуму та вигуків фанатів зі старих матчів, повідомляє RTVE.

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Організатори змагань сподіваються, що такий крок покращить атмосферу на стадіонах за відсутності глядачів. Президент Mediapro Хауме Роурес висловив впевненість, що транслятор завдяки цій ідеї зможе заповнити прогалину, що виникла через обмеження відвідин масових заходів. Телевізійники збираються використовувати оригінальні записи з кожного стадіону команд Ла Ліги, щоб створити ефект присутності фанатів господарів.

Чемпіонат Іспанії був зупинений у березні після 27 турів. Орієнтовна дата відновлення першості – 12 червня.

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