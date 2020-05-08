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Ла Ліга затвердила дати відновлення та завершення турніру

8 травня 10:56 3154 Читать на русском
Ла Ліга затвердила дати відновлення та завершення турніру
Антуан Грізманн та Рафаель Варан / Фото AS

Тренер Леганеса Хав'єр Агірре "злив" інформацію щодо майбутнього Прімери.

"Дата відновлення Ла Ліги вже визначена – 20 червня, решта 11 турів будуть дограні до 26 липня. Матчі проводитимуться по суботах-неділях і по середах-четвергах.

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Ла Ліга офіційно поінформувала мене про це, чому я дуже радий, оскільки ми вже розпланували тренування", – цитує Агірре Marca.

Нагадаємо, чемпіонат Іспанії майже 2 місяці перебуває на паузі через пандемію. Після 27-ми турів Прімери лідирує Барселона, випереджаючи Реал на 2 очки.

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Теги
коронавірус Іспанія Головне Ла Ліга Хав'єр Агірре Хав'єр Агірре
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