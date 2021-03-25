Ла Ліга визнана найкращим чемпіонатом останнього десятиліття, а Росія – попереду України: рейтинг IFFHS
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики підбила підсумки останнього десятиліття, створивши топ чемпіонатів.
IFFHS на своєму офіційному сайті опублікувала список найкращих ліг світу. Рейтинг був складений на основі сумарної кількості балів, які чемпіонат отримував з 2011 по 2020 роки за версією організації.
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Перше місце віддали чемпіонату Іспанії, друге – Англії, а третє – Бразилії. Цікаво, що Росія у цьому рейтингу розташувалась на 13 сходинці, а Україна – лише шістнадцята. Різниця між чемпіонатами склала 236,5 балів.
До слова, нещодавно IFFHS опублікувала рейтинг найкращих тренерів останнього десятиліття, а 17-те місце віддали Андрію Шевченку.
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Топ-25 чемпіонатів за версією IFFHS: