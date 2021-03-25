IFFHS на своєму офіційному сайті опублікувала список найкращих ліг світу. Рейтинг був складений на основі сумарної кількості балів, які чемпіонат отримував з 2011 по 2020 роки за версією організації.

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Перше місце віддали чемпіонату Іспанії, друге – Англії, а третє – Бразилії. Цікаво, що Росія у цьому рейтингу розташувалась на 13 сходинці, а Україна – лише шістнадцята. Різниця між чемпіонатами склала 236,5 балів.

До слова, нещодавно IFFHS опублікувала рейтинг найкращих тренерів останнього десятиліття, а 17-те місце віддали Андрію Шевченку.

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Топ-25 чемпіонатів за версією IFFHS: