Барселона звернулася до керівництва Ла Ліги з проханням посприяти з перенесенням початку з Вальядолідом матчу на більш ранній час, щоб краще підготуватися до першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з Інтером.

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Матч Вальядолід – Барселона запланований на суботу, 3 травня. Гра має розпочатися о 22:00 за київським часом. Гостьова зустріч з Інтером запланована на 6 травня.

Як інформує Mundo Deportivo, Ла Ліга не має наміру змінювати вже встановлений розклад. Орган мотивував своє рішення тим, що боси Барселони знали про те, що така ситуація може скластися, ще 7 квітня, але вирішили зробити запит про перенесення тільки зараз.

Спочатку матч із Вальядолідом мав відбутися в неділю, 4-го числа о 15:00, але його було перенесено на 3 травня через розклад матчів у Лізі чемпіонів. Зазначається, що Барселона не звернулася з проханням змінити час матчу з 22:00 на більш ранній одразу, а зробила це лише минулого тижня після виходу команди до півфіналу турніру.

Барселона лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги.

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