Ла Ліга, 15 тур

Вільяреал – Валенсія – 2:1

Голи: Чуквуезе, 45, Фойт, 89 – Кавані, 21

Реал Сосьєдад – Осасуна – 2:0

Голи: Мендес, 22, Сьорлот, 64

Програму новорічного туру завершували два матчі. Реал Сосьєдад без жодних проблем обіграв Осасуну та повернув собі третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги, яке тимчасово окупував Атлетіко. Господарі відправили у ворота суперника по голу в кожному з таймів, не дозволивши нічого створити біля власних воріт.

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Валенсійське дербі вийшло яскравим. Жодна з команд не заслуговувала на поразку, але Вільяреал краще реалізовував свої моменти, хоча саме підопічні Ріно Гаттузо відкрили рахунок завдяки Едінсону Кавані. "Жовта субмарина" провела два тайми за однаковим сценарієм, забивши наприкінці основного часу кожного з них. Вільяреал завдяки цій перемозі набрав 24 очки та піднявся на 7-му сходинку. Валенсія залишається десятою.