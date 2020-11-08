Форс-мажор не переконав чиновників, адже згідно протоколу – все в порядку.

Комітет з проведення змагань Іспанської федерації футболу відхилив прохання Гранади перенести матч 9-го туру чемпіонату Іспанії проти Реал Сосьєдада через складну кадрову ситуацію, викликану спалахом коронавірусу в команді.

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За повідомленням видання AS, в Сан-Себастьян, де сьогодні о 17:15 відбудеться гра, вирушили всього 13 футболістів Гранади. Серед них лише сім гравців основної команди, а ще шестеро – представники "молодіжки". До слова, керувати Гранадою у цьому матчі буде тренер воротарів Хуан Карлос Гонсалес.

Нагадаємо, підопічні Дієго Мартінеса після 7-ми турів посідають у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії п'яту сходинку, набравши 14 очок. Реал Сосьєдад провів на один матч більше і з 17 пунктами розмістився на другому місці.

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