Іспанська Ла Ліга підхоплює рішення, які довели свою ефективність у інших чемпіонатах.

З наступного сезону в елітному дивізіоні Іспанії запрацюють дві відчутні зміни футбольних правил, повідомляє COPE.

Перше – напівавтоматична фіксація офсайдів. Арбітри VAR зможуть швидше та чіткіше визначати офсайдну лінію на основі оптичного відстежування футболістів. Окрім цього, вболівальники отримають нову покращену графіку в трансляціях. Переваги системи чітко можна відзначити на Євро-2024.

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Також Ла Ліга вводить додаткову шосту заміну у разі підозри на черепно-мозкову травму. Відповідний протокол діє не перший рік в АПЛ і допомагає менше ризикувати здоров'ям гравців, які отримали удари в голову.

Натомість автоматичної фіксації голів у Ла Лізі поки не буде. У квітневому матчі Реал – Барселона стався величезний скандал, коли Андрій Лунін встиг (або не встиг) зупинити удар Ямала до повного виходу за лінію воріт. Жоден з ракурсів не дав однозначної відповіді, а каталонці лютували через незарахований "гол-фантом". Втім, президент Ла Ліги Хав'єр Тебас вперто не хоче довіряти це питання технологіям.

OFICIAL I La @RFEF aprueba que se permita un cambio adicional por conmoción cerebral la próxima temporada (sería el sexto cambio)



También confirman el fuera de juego semiautomático solo en Primera División



En Segunda entraría en la temporada 25-26



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/lGC8ZuetNs — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 2, 2024

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