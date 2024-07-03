Ла Ліга ухвалила дві великі зміни правил вже з наступного сезону – "гол-фантом" Луніна виправляти не збираються
Іспанська Ла Ліга підхоплює рішення, які довели свою ефективність у інших чемпіонатах.
З наступного сезону в елітному дивізіоні Іспанії запрацюють дві відчутні зміни футбольних правил, повідомляє COPE.
Перше – напівавтоматична фіксація офсайдів. Арбітри VAR зможуть швидше та чіткіше визначати офсайдну лінію на основі оптичного відстежування футболістів. Окрім цього, вболівальники отримають нову покращену графіку в трансляціях. Переваги системи чітко можна відзначити на Євро-2024.
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Також Ла Ліга вводить додаткову шосту заміну у разі підозри на черепно-мозкову травму. Відповідний протокол діє не перший рік в АПЛ і допомагає менше ризикувати здоров'ям гравців, які отримали удари в голову.
Натомість автоматичної фіксації голів у Ла Лізі поки не буде. У квітневому матчі Реал – Барселона стався величезний скандал, коли Андрій Лунін встиг (або не встиг) зупинити удар Ямала до повного виходу за лінію воріт. Жоден з ракурсів не дав однозначної відповіді, а каталонці лютували через незарахований "гол-фантом". Втім, президент Ла Ліги Хав'єр Тебас вперто не хоче довіряти це питання технологіям.
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