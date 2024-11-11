Лас-Пальмас та Райо Вальєкано відкривали черговий тур чемпіонату Іспанії. "Жовті" здобули перемогу і перемістили аж на 15 сходинку, покинувши зону вильоту.

Барселона сенсаційно програла Сосьєдаду – епічна помилка VAR пограбувала Лєвандовскі, Кубо знищив оборону Фліка

У суботу Реал познущався з Осасуни (4:0), Вільяреал переграв Алавес (3:0), а Леганес мінімально обіграв Севілью.

Мадридці мають 27 балів і на шість очок відстають від Барселони, але "кулес" ще в цьому турі участи не брали. Вільяреал розташувався одразу за командою Карло Анчелотті з 24 очками. Леганес завдяки перемозі піднявся на 14 сходинку.

Барселона сенсаційно програла Реал Сосьєдаду (0:1), але залишилась першою з 33 очками. Реал вже недалеко – друге місце та 27 пунктів. Далі йде Атлетіко (26), Вільяреал (24), Осасуна (21), Атлетік та Бетіс (по 20), Реал Сосьєдад, Мальорка та Жирона (по 18), Сельта (17), Райо Вальєкано (16), Севілья (15), Леганес (14), Алавес (13), Лас-Пальмас (12). Хетафе на межі зони вильоту – у них та Еспаньйола по 10 балів, але мадридці мають кращу різницю м'ячів. Вальядолід та Валенсія на дні – 9 та 7 очок відповідно.