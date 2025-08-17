Відбулись перші матчі сезону 2025/26 Ла Ліги. Позиції усіх команд у турнірній таблиці після старту першості дізнайтеся з матеріалу "Футбол 24".

Розпочався чемпіонат Іспанії з матчу Жирони та Райо Вальєкано, в якому впевнено перемогли останні (1:3) навіть попри класний асист Циганкова та кілька сейвів Крапивцова. В іншому матчі п'ятниці Вільяреал впевнено обіграв Ов'єдо (2:0).

Барселона стартувала зі скандальної перемоги над Мальоркою – балеарці залишились вдев'ятьох до перерви, дебют Рашфорда

В суботу ж були зіграні ще 3 поєдинки. Барселона на виїзді розбила Мальорку (3:0), яка грала ще з першого тайму вдев'ятьох. Валенсія та Реал Сосьєдад переможця не виявили (1:1), а от Алавес вирвав перемогу над Леванте (2:1).

Варто додати, що Атлетіко та Реал свої матчі проведуть у неділю та вівторок відповідно.