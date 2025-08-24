Стартував другий тур сезону 2025/26 Ла Ліги. Позиції усіх команд у турнірній таблиці після старту першості дізнайтеся з матеріалу "Футбол 24".

Другий тур Ла Ліги стартував матчем Бетіса та Алавеса, в якому перемогли перші (1:0). "Зелено-білі" завдяки цьому набрали 4 очки та бодай тимчасово випередили Барселону і Реал на вершині.

Бетіс втримав дебютну перемогу в новому чемпіонаті – фіналіст Ліги конференцій не без проблем переграв Алавес

У суботу тур продовжився трьома матчами. Мальорка та Сельта розписали нічию. Їхній приклад наслідували Атлетіко та Ельче. "Матрацники" два тури не можуть перемогти. Барселона здійснила камбек з 0:2 у матчі з Леванте (3:2), і втримує лідируючі позицію, Бетіс – другий, а Райо замикає трійку.

У неділю відбудеться ще чотири матчі, зокрема Жирона з Циганкова протистоятиме Вільяреалу, а Реал зіграє з Ов'єдо.