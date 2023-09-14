Ла Ліга стала титульним спонсором клубу з найдовшою назвою у світі
Іспанська ліга вирішила започаткувати співпрацю з унікальним валлійським клубом.
Ла Ліга стала титульним спонсором клубу Лланвайрпуллґвінґіллґоґерихвирндробуллллантісіліоґоґоґох, який славиться найдовшою назвою у світі футболу.
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У цій назві п'ять разів зустрічається подвоєння л – тепер воно буде стилізовано новим логотипом іспанської першості.
Клуб виступає в п'ятому дивізіоні Уельсу та зірок з неба не хапає, але Ла Ліга вирішила, що це хороший маркетинговий хід. "Союз двох найбільших імен у футболі", – йдеться на офіційному сайті організації.
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