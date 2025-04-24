Ла Ліга, 33-й тур

Хетафе – Реал – 0:1

Гол: Гюлер, 21

Алавес – Реал Сосьєдад – 1:0

Гол: Теналья, 65

Упродовж сезону іспанська преса неодноразово писала про те, що півзахисник Арда Гюлер невдоволений своїм становищем у Реалі та кількістю ігрового часу. Однак коли майбутнє Карло Анчелотті в Мадриді підвисло на волосині, турецький хавбек забив і присвятив свій гол саме тренеру. На 21-й хвилині Гюлер відправив м'яч у сітку і підбіг до Анчелотті, щоб його обійняти. Карло оцінив цей жест – і ніжно поцілував Арду у вухо.

Анчелотті може стати найвисокооплачуванішим тренером – Бразилія готова до шалених витрат заради коуча Луніна

Цей гол залишився єдиним у матчі. Реалу вдалося взяти три очки в Ла Лізі перед фіналом Кубка Короля і зберегти сили. У перерві Карло Анчелотті замінив Алабу на Камавінга – центр оборони Реала в другому таймі складався з дуету Чуамені-Асенсіо.

Після перерви у Хетафе було кілька непоганих шансів зрівняти рахунок, проте Альваро і Арамбаррі з досить вигідних позицій не змогли спрямувати м'яч у площину воріт. Ще в одному епізоді свою команду на останніх хвилинах врятував Куртуа.

У баскському дербі між Алавесом і Реалом Сосьєдад перемогу здобула команда, якій очки потрібні набагато сильніше. Завдяки голу аргентинського правого захисника Науеля Тенальї Алавес покинув зону вильоту і наздогнав за очками Жирону Віктора Циганкова. У "червону" зону опустився Лас-Пальмас.