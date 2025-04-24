Реал переміг Хетафе напіврезервом – Гюлер присвятив гол Анчелотті, Алавес покинув зону вильоту
У середу, 23 квітня, відбулися матчі 33-го туру Ла Ліги. Читайте результати та подробиці на "Футбол 24".
Ла Ліга, 33-й тур
Хетафе – Реал – 0:1
Гол: Гюлер, 21
Алавес – Реал Сосьєдад – 1:0
Гол: Теналья, 65
Упродовж сезону іспанська преса неодноразово писала про те, що півзахисник Арда Гюлер невдоволений своїм становищем у Реалі та кількістю ігрового часу. Однак коли майбутнє Карло Анчелотті в Мадриді підвисло на волосині, турецький хавбек забив і присвятив свій гол саме тренеру. На 21-й хвилині Гюлер відправив м'яч у сітку і підбіг до Анчелотті, щоб його обійняти. Карло оцінив цей жест – і ніжно поцілував Арду у вухо.
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Цей гол залишився єдиним у матчі. Реалу вдалося взяти три очки в Ла Лізі перед фіналом Кубка Короля і зберегти сили. У перерві Карло Анчелотті замінив Алабу на Камавінга – центр оборони Реала в другому таймі складався з дуету Чуамені-Асенсіо.
Після перерви у Хетафе було кілька непоганих шансів зрівняти рахунок, проте Альваро і Арамбаррі з досить вигідних позицій не змогли спрямувати м'яч у площину воріт. Ще в одному епізоді свою команду на останніх хвилинах врятував Куртуа.
У баскському дербі між Алавесом і Реалом Сосьєдад перемогу здобула команда, якій очки потрібні набагато сильніше. Завдяки голу аргентинського правого захисника Науеля Тенальї Алавес покинув зону вильоту і наздогнав за очками Жирону Віктора Циганкова. У "червону" зону опустився Лас-Пальмас.