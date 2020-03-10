Ла Ліга проведе наступні два тури за закритими дверима

Іспанські фанати залишаться без футболу на два тижні / фото з відкритих джерел

Іспанія приєдналась до Італії у радикальній боротьбі задля запобігання поширенню епідемії коронавірусу.

Керівництво Ла Ліги повідомило клуби Прімери та Сегунди про те, що наступні два тури чемпіонату відбудуться без глядачів, інформує Marca.

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Причина та сама, що і в Італії – епідемія коронавірусу. Офіційне рішення щодо 28 та 29 турів Ла Ліги та 32 і 33 турів Сегунди стане відоме після засідання Ради міністрів. Нагадаємо, раніше в Італії скасували будь-які масові спортивні заходи на невизначений термін.

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Спалах смертельної недуги вперше було зафіксовано у грудні минулого року в китайському місті Ухань. Вірус відзначається високою смертністю та швидкістю зараження. Від нього вже померло понад 3,8 тисячі осіб.