Іспанська Прімера оголосила про продаж прав на трансляцію матчів на наступні 5 сезонів. Їх придбали дві компанії.

Movistar і DAZN стали власниками телевізійних прав іспанської першості з сезону 2022/23 по сезон 2026/27, повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

АПЛ продасть телеправа за понад 11 млрд євро

Вартість такої угоди становить 4 млрд 950 млн євро на 5 років. Movistar та DAZN будуть показувати по 5 поєдинків кожного туру. Прес-служба Прімери назвала угоду "історичною" і заявила, що їм вдалось зберегти доходи від продажу прав, коли у більшості ліг Європи вони скорочуються.

Для порівняння слід зауважити, що вартість прав АПЛ за один сезон становить 3 млрд 650 млн євро, а Серії А – близько 800-900 мільйонів.

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