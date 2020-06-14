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Ла Ліга подасть в суд на фаната, який вибіг на поле під час матчу Барселони

15:33 57 Читать на русском
Ла Ліга подасть в суд на фаната, який вибіг на поле під час матчу Барселони
Фаната виводять з поля / AP Photo

Вболівальник, який вибіг на поле під час матчу 28-го туру Ла Ліги Мальорка – Барселона (0:4), може отримати серйозне покарання за свою витівку.

 
Артуро Відаль 2’
Мартін Брейтвейт 37’
Жорді Альба 79’
Ліонель Мессі 90+3’
2’ Артуро Відаль
37’ Мартін Брейтвейт
79’ Жорді Альба
90+3’ Ліонель Мессі

"Ла Ліга повідомляє, що подасть до суду на вболівальника, який вибіг на поле під час матчу Мальорка – Барселона, щоб спробувати сфотографуватися з Мессі.

Мальорка – Барселона: фанат вибіг на поле попри порожні трибуни – сюрреалізм дня в Іспанії

Вони кажуть, що його поведінка є злочином, який може завдати шкоди здоров'ю людей і порушити чесність змагання", – поділився журналіст Reuters Річард Мартін у своєму твіттері.

Нагадаємо, на 53-й хвилині фанат вибіг на поле і спробував сфотографуватись із Мессі. Цікаво, що поєдинок відбувся за порожніх трибун, а Барселона знищила Мальорку (4:0).

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Барселона знищила Мальорку: шикарний футбол "блаугранас", перформанс Мессі та Альби, Кубо – безстрашний самурай
02:58
4424
Теги
Барселона Барселона Мальорка Мальорка Іспанія футбольні фанати Ла Ліга Мальорка - Барселона
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