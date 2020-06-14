Ла Ліга подасть в суд на фаната, який вибіг на поле під час матчу Барселони

Вболівальник, який вибіг на поле під час матчу 28-го туру Ла Ліги Мальорка – Барселона (0:4), може отримати серйозне покарання за свою витівку.

"Ла Ліга повідомляє, що подасть до суду на вболівальника, який вибіг на поле під час матчу Мальорка – Барселона, щоб спробувати сфотографуватися з Мессі.

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Вони кажуть, що його поведінка є злочином, який може завдати шкоди здоров'ю людей і порушити чесність змагання", – поділився журналіст Reuters Річард Мартін у своєму твіттері.

Нагадаємо, на 53-й хвилині фанат вибіг на поле і спробував сфотографуватись із Мессі. Цікаво, що поєдинок відбувся за порожніх трибун, а Барселона знищила Мальорку (4:0).

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