Ла Ліга подарує Уханю 5 тонн дезинфікуючого гелю для боротьби з коронавірусом

Іспанська Ла Ліга оголосила, що подарує китайському Уханю п'ять тонн дезинфікуючого гелю для боротьби з коронавірусом.

"Цим символічним жестом ми хочемо висловити підтримку і підбадьорити китайський народ, особливо в Ухані, а також в інших країнах, які страждають від коронавірусу", – цитує директора Ла Ліги з бізнесу і розвитку Оскара Майо ESPN.

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Ліга також запросила футбольну команду з Уханя в гості до Мадрида в знак солідарності. Команда приїхала на збори до Іспанії в січні, але не змогла повернутися на батьківщину через карантин.

Нагадаємо, в Європі епіцентром епідамії стала Італія – на півночі країни скасували усі спортивні заходи. Зокрема, був перенесений центральний матч 26 туру Серії А Інтер – Ювентус.

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