Лівий захисник Бетіса Вінісіус Абнер став чи не найбільш обговорюваним гравцем 20-го туру Прімери.

Бетіс приймав Сельту на Беніто Вільямаріні. Команди на двох забили аж 7 м'ячів, перемогу здобули гості. Проте голів могло бути більше.

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На 79-й хвилині при рахунку 2:4 розкішний момент мав Абнер Вінісіус. Лівий захисник приєднався до атаки й отримав передачу на порожні ворота. Залишалось лишень підставити ногу, але з цим юний бразилець не впорався. Хіба не промах року?

Abner Vinicius en “La pifia del año”. pic.twitter.com/RUHKrr4tE4 — Catabarpokedri ️ (@Catabarpokedri) February 4, 2023

До слова, Абнер перебрався в Бетіс з Атлетіко Паранаенсе за 7 мільйонів євро менш як місяць тому. Матч проти Сельти (3:4) став для нього четвертим в Іспанії.

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