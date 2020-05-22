Ла Ліга перенесла відновлення турніру – відомі обставини

Україна — 11:33 1888
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Циганков мав шанс змінити Динамо на топ-клуб АПЛ – Суркісу готові були платити солідну суму
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Барселона стала чемпіоном Ла Ліги – в Іспанії протестували роботу штучного інтелектуІспанія — 11:05 305
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Динамо – Рух: онлайн-трансляція першого матчу киян за понад 2 місяціУкраїна — 10:55 501
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У Першій лізі можуть анулювати результати – президент ПФЛ запропонував 3 варіанти закінчення сезонуПерша ліга — 09:18 1628
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