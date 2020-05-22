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Ла Ліга перенесла відновлення турніру – відомі обставини

10:04 430 Читать на русском
Ла Ліга перенесла відновлення турніру – відомі обставини
Ліонель Мессі та Жуніор Вінісіус / Фото Reuters

Чемпіонат Іспанії не має наміру йти за французьким сценарієм і відмовлятись від продовження сезону.

Ла Ліга визначила 19 червня новою датою відновлення сезону у чемпіонаті Іспанії, повідомляє Mundo Deportivo.

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Раніше відновлення розіграшу Прімери планували на 12 червня, але команди не встигнуть з підготовкою. Лише з першого червня гравці Ла Ліги зможуть повернутись до повноцінних колективних тренуваннь.

Нагадаємо, після 27-ми турів Прімери Барселона лідирує, випереджаючи Реал на 2 очки.

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