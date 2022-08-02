Ла Ліга отримає нового титульного спонсора на 300 мільйонів – це відомий розробник ігор
Іспанський елітний дивізіон змінить спонсора з наступного сезону.
Американська компанія EA Sports стане новим титульним спонсором Прімери зі сезону 2023/24, інформує Marca. Сторони уклали контракт на 5 років.
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Ла Ліга і корпорація, яка є розробником та дистриб`ютором відеоігор, у 2020-му підписали угоду про співпрацю на 10 років. Згідно з нею, чемпіонат отримував 30 млн євро за сезон. Тепер же EA Sports щорічно платитиме по 60 мільйонів.
Зауважимо, поточна кампанія стане останньою, у якому титульним спонсором Прімери буде фінансово-кредитна група Santander. Вона платила 17 млн євро на рік.
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