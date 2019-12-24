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Ла Ліга отримала нового президента

00:15 164 Читать на русском
Ла Ліга отримала нового президента
Хав’єр Тебас / Фото з відкритих джерел

В іспанській першості "старий-новий" керівник – Тебас третій раз поспіль очолив Прімеру.

Колишній очільник Прімери Хав’єр Тебас втретє обраний президентом Ла Ліги, повідомляє видання AS. 57-річний спортивний функціонер буде займати цю посаду протягом наступних чотирьох років.

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Тебас виграв конкуренцію у інших кандидатів за явною перевагою. Цікаво, що аби знову переобратися на цю посаду, він змушений був подати у відставку з поста глави Ла Ліги.

На початку цього року саме очільник іспанської першості був одним із основних кандидатів на посаду керівника чемпіонату Англії.

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Теги
Хав'єр Тебас Ла Ліга Іспанія
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