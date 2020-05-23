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Ла Ліга може зустрітись із саботажем – гравці та тренери не згодні з датою відновлення турніру

18:46 86 Читать на русском
Ла Ліга може зустрітись із саботажем – гравці та тренери не згодні з датою відновлення турніру
Зінедін Зідан та Кіке Сетьєн / Фото Marca

Журналіст телеканалу Movistar+ Ігнасіо Мігелес заявив, що не всі команди команди Прімери задоволені поверненням турніру 8 червня.

"Переважна більшість гравців і тренерів Ла Ліги не хочуть повертатися 8 червня. Вони просять більше часу для підготовки, щоб уникнути травм.

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Вони хочуть добре підготуватися. Реальною датою повернення турніру здається 12 число, як спочатку планував очільник Ла Ліги Тебас", – написав Мігелес у Twitter.

Нагадаємо, керівництво Прімери разом з іспанським урядом вирішили відновити першість з 8 червня. Після 27-ми турів чемпіонату Іспанії лідером перегонів є Барселона, яка випереджає Реал на 2 очки.

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Іспанія Хав'єр Тебас Ла Ліга коронавірус
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