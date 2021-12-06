Відбувся завершальний матч 16-го туру Ла Ліги, в якому Хетафе приймав Атлетік. Читайте звіт про поєдинок на Футбол 24.

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 16-й тур

Хетафе – Атлетік – 0:0

Хетафе у завершальному матчі 16-го туру Ла Ліги не зміг обіграти Атлетік. Клуб з передмістя Мадриду мав майже вдвічі більше ударів (15 проти 8), проте у площину влучав не набагато більше (4 проти 3), а команди в підсумку так і не змогли забити.

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Таким чином, Атлетік набрав 21 пункт та обігнав Осасуну, піднявшись на 9 місце, а Хетафе з 11 очками залишився передостаннім.

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