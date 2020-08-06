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Ла Ліга ефектним відео презентувала м'яч на сезон 2020/21

19:17 - Читать на русском
Ла Ліга ефектним відео презентувала м'яч на сезон 2020/21
Вічне протистояння в Ель-Класіко / Фото з відкритих джерел

Елітний дивізіон Іспанії представив нові м'ячі, якими команди гратимуть в наступному сезоні.

Ла Ліга опублікувала фото нових ігрових снарядів в офіційному Twitter змагань. Технічним спонсором стала німецька компанія Puma.

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Було представлено два м'ячі: Accelerate – виконаний в традиційному білому кольорі, Adrenalina – в кольорі лимонного тоніка, флоуресцентно-жовтий. Перший буде використовуватися на більшості матчів Ла Ліги. Він адаптується під точні і швидкі дії футболістів, символізує прискорене серцебиття вболівальників під час гри. Другий – створений для особливих випадків. Цей м'яч буде використовуватися в Ель-Класіко, дербі і вирішальних матчах сезону.

Нагадаємо, в сезоні 2019/20 чемпіоном Іспанії став мадридський Реал, який відірвався від найближчих переслідувачів на 5 пунктів. Срібло завоювала Барселона, бронза – в Атлетіко.

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Теги
Іспанія Футбольний м'яч Ла Ліга
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