В рамках 11-го туру Ла Ліги Алавес здобув свою третю перемогу в чемпіонаті, обігравши Ельче. Читайте звіт про поєдинок на Футбол 24.

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 11-й тур

Алавес – Ельче – 1:0

Гол: Н'Діайє, 47

Еспаньйол – Атлетік – початок о 22:00

Вільяреал – Кадіс – початок о 22:30

Алавес зумів втримати перемогу над Ельче. Н'Діайє на початку другої половини забив, як виявилось переможний гол. Каррільйо наприкінці зустрічі міг вирівняти становище, проте його забитий м'яч скасували після перегляду VAR.

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Таким чином, Алавес набрав 9 очок та піднявся на 16 місце, наблизившись до Ельче, який з 10 пунктами розташувався п'ятнадцятим.

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