Роберто Манчіні випустив хавбека Ювентуса на заміну наприкінці матчу з Австрією. На початку першого додаткового тайму Федеріко відкрив рахунок. 25 років тому на континентальній першості також забивав Енріко К'єза. Це перший випадок, коли батько і син забивали на чемпіонатах Європи.

Італія – Австрія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Окрім того, збірна Італії встановила два неймовірних рекорди. Звітна гра стала 31-ю поспіль, у якій підопічні Роберто Манчіні не програють. Попереднє досягнення, яке у 30-х роках підкорилося Віторріо Поццо, налічувало 30 поєдинків.

Також "Скуадра Адзурра" покращила свою найдовшу "суху" серію. Основний час проти Австрії завершився без голів. Таким чином Італія не пропускала 1145 хвилин, що на дві хвилини довше, ніж у команди першої половини 70-х. Щоправда, тоді ворота захищав виключно Діно Дзофф. Тепер же лаври розділили чотири голкіпери – Джіджо Доннарумма, Сальваторе Сірігу, Алессіо Краньйо та Алекс Мерет.

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