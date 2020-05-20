К'єза визначився щодо свого майбутнього у Фіорентині

Вінгер італійської Фіорентини Федеріко К'єза має власну думку щодо можливого від'їзду з Артеміо Франкі.

Молодий півзахисник "фіалок" хоче залишитися у Флоренції, стверджує Corriere dello Sport.

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К'єза не збирається змінювати клуб у найближче трансферне вікно. Він уже сповістив босів флорентійців, що не розглядатиме пропозицій про перехід влітку. Натомість К'єза планує залишатися на Артеміо Франкі мінімум до літа 2021 року. Чинний контракт вінгера з "фіалками" розрахований до літа 2022-го. Серед претендентів на зірку Фіорентини називали Ювентус та Інтер.

У нинішньому сезоні Федеріко К'єза провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

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