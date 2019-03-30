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К’єза потрапив у ДТП з мотоциклістом

09:42 195 Читать на русском
К’єза потрапив у ДТП з мотоциклістом
Федеріко К’єза

Хавбек Фіорентини Федеріко К’єза став учасником ДТП.

К’єза, керуючи своїм автомобілем, зіштовхнувся з чоловіком на скутері. Інцидент стався 29 березня у Флоренції, повідомляє Football-Italia з посиланням на ANSA та Il Messaggero.

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Зазначається, що 21-річний футболіст не постраждав, натомість другий учасник дорожньо-транспортної пригоди доставлений до лікарні.

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До слова, у поточному сезоні в активі К’єзи 31 матч за Фіорентину в усіх турнірах, де вінгер забив 12 голів та віддав 8 результативних передач.

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Теги
Фіорентина Фіорентина Італія Федеріко К'єза Федеріко К'єза
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