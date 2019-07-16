К'єза попросив президента Фіорентини відпустити його в Ювентус

Атакувальний півзахисник Фіорентини Федеріко К'єза рішуче налаштований покинути команду вже цього літа.

К'єза на зустрічі з президентом "фіалок" Рокко Комміссо попросив дозволу покинути клуб, повідомляє Corriere della Sera.

К'єза не покине Фіорентину цього літа

За інформацією видання, гравець уже домовився з Ювентусом про контракт на 5 років із зарплатнею у розмірі 5 млн євро на сезон.

Також зазначається, що туринський клуб готовий заплатити за Федеріко близько 60 мільйонів євро.

У сезоні 2018/19 Федеріко К'єза провів 32 матчі за Фіорентину в Серії А, в яких забив 6 м'ячів і зробив 7 асистів.

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