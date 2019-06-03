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К'єза не покине Фіорентину цього літа

17:48 102 Читать на русском
К'єза не покине Фіорентину цього літа
Федеріко К'єза / ACF Fiorentina

Атакувальний півзахисник Фіорентини Федеріко К'єза виступатиме у складі "фіалок" наступного сезону.

Федеріко К'єза залишиться у Фіорентині на наступний сезон. Про це повідомив клуб на своєму офіційному сайті.

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"Постійно з'являються чутки про майбутнє К'єзи, і про те, де він буде грати в наступному сезоні.

Власники клубу хотіли б відзначити, що Федеріко є гравцем Фіорентіни, який пов'язаний з клубом тривалим контрактом, і це означає, що у наступному сезоні К'єза виступатиме за флорентійців. Він має стати гравцем, навколо якого ми побудуємо команду", – йдеться у заяві клубу.

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Фіорентина Фіорентина Італія Федеріко К'єза Федеріко К'єза
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