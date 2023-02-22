Попри два дні поспіль присутності на тренуваннях у загальній групі Поль Погба не потрапив до заявки на матч-відповідь із Нантом у раунді плей-офф Ліги Європи.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі вирішив не включати в заявку Поля Погба і Федеріко К'єзу на матч-відповідь Ліги Європи з Нантом. Про це інформує Gazzetta dello Sport.

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К'єза так і не оговтався від м'язової втоми, через яку він пропустив матч 23 туру Серії А зі Спецією. На останньому тренуванні Федеріко займався за індивідуальною програмою.

А ось Погба, навпаки, повернувся до тренувань у загальній групі та був присутній на двох останніх сесіях. Однак Аллегрі вирішив не брати Поля разом із командою до Франції.

Перший матч між Ювентусом і Нантом у Турині завершився з рахунком 1:1. Зустріч у відповідь відбудеться у Франції в четвер, 23 лютого.

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