"Літаючі осли" змушені припинити існування, повідомляє Sportmediaset.

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Нещодавно К'єво виключили із Серії В через фінансові проблеми. Для продовження виступів бодай у Серії D веронцям потрібен був новий власник. Пошуками інвесторів займався багаторічний капітан команди, а нині – гендиректор Серджіо Пелісс'є. Він вже підтвердив через соцмережі, що пошуки нових джерел фінансування до дедлайну 21 серпня не увінчалися успіхом.

Відзначимо, що К'єво був заснований у 1929 році. У сезоні 2001/02 "літаючі осли" сенсаційно увірвалися до Серії А, лідирували півчемпіонату й фінішували на 5-й сходинці. Найкраще досягнення веронців в еліті – 4-те місце в сезоні 2005/06.

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