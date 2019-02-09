К'єво – Рома – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Рома у 23 турі Серії А на виїзд розтрощила К'єво (3:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Італії 2018/19, 23 тур

К'єво – Рома – 0:3

Голи: Ель-Шаараві, 9, Джеко, 18, Коларов, 51

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Рома на виїзді розбила К'єво. Ель-Шаараві скористався передачею Н'Зонзі та відкрив рахунок вже на 9-ій хвилині, а на 18-ій Джеко подвоїв перевагу "вовків". По перерві Коларов зробив рахунок розгромним, поставивши таким чином крапку в матчі.

Завдяки цій перемозі Рома набрала 38 очок та повернулась у зону Ліги чемпіонів, К'єво з 9 пунктами залишився на дні турнірної таблиці.