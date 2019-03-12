К'єлліні зіграв 500-й матч за Ювентус

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні зіграв 500-й поєдинок в футболці туринського клубу.

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко провів юбілейний 500-й матч у футболці "зебр", повідомляє офіційний сайт туринців.

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Футболіст перейшов у туринський клуб в 2005 році і застав скандал відомий як Кальчополі, коли Ювентус був відправлений у Серію Б через роботу з арбітрами.

У першому поєдинку Атлетіко здобув перемогу з рахунком 2:0.