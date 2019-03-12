toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАЛЬКЕ ЮВЕНТУС - АТЛЕТІКО РЕАЛ МАДРИД ХОФФЕНХАЙМ U-19 - ДИНАМО U-19

К'єлліні зіграв 500-й матч за Ювентус

22:19 58 Читать на русском
К'єлліні зіграв 500-й матч за Ювентус
Джорджо К'єлліні / УЄФА

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні зіграв 500-й поєдинок в футболці туринського клубу.

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко провів юбілейний 500-й матч у футболці "зебр", повідомляє офіційний сайт туринців.

Ювентус – Атлетіко: стартові склади на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Футболіст перейшов у туринський клуб в 2005 році і застав скандал відомий як Кальчополі, коли Ювентус був відправлений у Серію Б через роботу з арбітрами.

У першому поєдинку Атлетіко здобув перемогу з рахунком 2:0.

Теги
Ліга чемпіонів Ювентус Ювентус Атлетіко Атлетіко Джорджо К'єлліні Джорджо К'єлліні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
53
хв
Баварія
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук