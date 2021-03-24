Ветеран Юве Джорджо К'єлліні не заперечує, що туринці зараз переживають не найкращі часи.

"Наша команда не досягла того, чого від нас очікували. Проблема Ювентуса в цілому, а не лише в Пірло", – цитує К'єлліні Calciomercato.

Ювентус розглядає 5 топ-тренерів на заміну Пірло – до списку внесли Зідана

Місцеві ЗМІ все частіше говорять про потенційну відставку Андреа Пірло з посади наставника туринського клубу. Чинний контракт 41-річного фахівця розрахований до літа 2022-го.

Юве вилетів з Ліги чемпіонів, поступившись Порту в 1/8 фіналу. У Серії А "Стара Синьйора" зберігає лише примарні шанси на чемпіонство, відстаючи від Інтера на 10 очок. У Кубку Італії туринці зустрінуться у фіналі з Аталантою.

Євро U-21: півмільярдна Франція, тест для англійських перлин, новий формат і вихованець Динамо в збірній Росії