К'єлліні заступився за Пірло та вказав на головну проблему Ювентуса
Ветеран Юве Джорджо К'єлліні не заперечує, що туринці зараз переживають не найкращі часи.
"Наша команда не досягла того, чого від нас очікували. Проблема Ювентуса в цілому, а не лише в Пірло", – цитує К'єлліні Calciomercato.
Ювентус розглядає 5 топ-тренерів на заміну Пірло – до списку внесли Зідана
Місцеві ЗМІ все частіше говорять про потенційну відставку Андреа Пірло з посади наставника туринського клубу. Чинний контракт 41-річного фахівця розрахований до літа 2022-го.
Юве вилетів з Ліги чемпіонів, поступившись Порту в 1/8 фіналу. У Серії А "Стара Синьйора" зберігає лише примарні шанси на чемпіонство, відстаючи від Інтера на 10 очок. У Кубку Італії туринці зустрінуться у фіналі з Аталантою.
Євро U-21: півмільярдна Франція, тест для англійських перлин, новий формат і вихованець Динамо в збірній Росії