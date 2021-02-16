"Ми боремося за всі серйозні цілі, і зараз дійшла справа до ще однієї. Ми ставимося до неї з ентузіазмом, хоча і усвідомлюємо труднощі. Порту добре обороняється, це фізично міцна команда, нам потрібно буде їх зламати та уникнути контратак, які можуть нас знищити.

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Усі ми – чотири центральні оборонця високого рівня. Вибір залежить від тренера, а ми, зі свого боку, знаємо, що завжди повинні бути готовими, приймаючи його вибір. Команда перемагає, ми в ротації, і маємо хороші емоції. Емоційний аспект також буде важливим, щось подібне ми відчули в Кубку Італії. У Лізі чемпіонів більше підводних каменів, оскільки суперники нам менше відомі, і нам доведеться докласти зусиль, щоб не повторити помилок попередніх двох сезонів", – цитує центрбека офіційний сайт клубу.

До слова, матч Порту – Ювентус відбудеться у середу, 17 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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