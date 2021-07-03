Джорджо К'єлліні підпише нову угоду про співпрацю з Ювентусом терміном на один рік, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Раніше були чутки, що туринці не мають наміру залишати 36-річного ветерана у команді, а Джорджо отримав пропозицію з МЛС. Сторони підпишуть контракт після Євро-2020, де Італія у півфіналі зустрінеться з Іспанією.

Нагадаємо, К'єлліні захищає кольори Ювентуса з 2005 року.

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