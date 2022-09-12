Легенда Ювентуса та збірної Італії Джорджо К'єлліні потроху освоюється в новому для себе чемпіонаті.

Лос-Анджелес вирушив у гості до Далласа. Зустріч для лідера Західної Конференції МЛС почалась невдало, адже вже на 13 хвилині команда залишилась у меншості через вилучення Холлінгсхеда.

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Проте у доданий арбітром до першого тайму час К'єлліні ощасливив вболівальників ЛА. Італієць зі своєї частини поля шведою красиво закинув за комірець оборонців, а Аранго ефектно перекинув кіпера Далласа. Щоправда, по перерві Лос-Анджелес пропустив двічі й поступився 1:2.

Для Джорджо це був дебютний асист в МЛС. Загалом з липня легенда встиг награти 8 поєдинків.