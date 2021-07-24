36-річний оборонець наразі перебуває у статусі вільного агента. Очікується, що він все ж підпише новий контракт з Ювентусом, але це має статись після повернення з відпустки, повідомляє Football Italia.

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Щоправда, К'єлліні має дві вимоги щодо угоди. По-перше, він хоче ще два роки виступати за "б'янконері". По-друге, Джорджо прагне отримувати більшу зарплатню. За попереднім контрактом ветеран отримував 3,5 млн євро, зараз він може попросити підвищення до 5 мільйонів.

Нагадаємо, Джорджо К'єлліні одягає футболку Ювентуса з 2011 року. Оборонець за цей час виграв з туринцями аж 20 трофеїв.

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