К'єлліні був замінений на 35 хвилині поєдинку, проте досвідченому захиснику пощастило – його пошкодження виявилось несерйозним, повідомляє офіційний сайт Ювентуса.

Порту – Ювентус – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Зазначимо, що у Джорджо була підозра на травму литкового м'язу. Також пошкодження Бентанкура, якого хавбек зазнав під час того ж матчу проти Порту, виявилось несерйозним – гравець дограв зустріч до кінця попри дискомфорт.

Нагадаємо, Ювентус несподівано поступився Порту (1:2) у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 9 березня, початок о 22:00.

Ювентус сенсаційно програв Порту – Пірло за крок від фіаско в Лізі чемпіонів