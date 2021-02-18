К'єлліні уникнув серйозної травми в матчі Ювентуса у Лізі чемпіонів
Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні пройшов медичне обстеження після матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту.
К'єлліні був замінений на 35 хвилині поєдинку, проте досвідченому захиснику пощастило – його пошкодження виявилось несерйозним, повідомляє офіційний сайт Ювентуса.
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Зазначимо, що у Джорджо була підозра на травму литкового м'язу. Також пошкодження Бентанкура, якого хавбек зазнав під час того ж матчу проти Порту, виявилось несерйозним – гравець дограв зустріч до кінця попри дискомфорт.
Нагадаємо, Ювентус несподівано поступився Порту (1:2) у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 9 березня, початок о 22:00.
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