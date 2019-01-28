К'єлліні: У матчі з Лаціо Ювентус показав найгіршу гру

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні прокоментував перемогу своєї команди у матчі проти Лаціо.

"Протягом 55-60 хвилин на полі була найгірша гра Ювентуса в сезоні. Звучить парадоксально, але після їхнього гола ми отримали психологічний заряд, щоб перевернути гру.

Лаціо – Ювентус – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У нас є гравці, які забезпечують результат. Войцех Щенсни залишав нас на плаву протягом години, а потім ми змогли повернутися в гру і перемогти. Це допоможе нам змужніти, тому що в середу нас чекає важливий матч Кубка Італії з Аталантою.

Ми побачимо справжній Ювентус з 20 лютого, але до цього моменту теж важливо показувати хороші результати. Ми знали, що з Лаціо буде складно, як і завжди", – цитує К'єлліні Football Italia.

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