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"К'єлліні та Бонуччі підійдуть Гарварду": реакція представника навчального закладу на заяву Моурінью

25 жовтня 12:36 663 Читать на русском
"К'єлліні та Бонуччі підійдуть Гарварду": реакція представника навчального закладу на заяву Моурінью
Джорджо К'єлліні та Леонардо Бонуччі / соцмережі

Асистент футбольного тренера Гарвардського університету Франческо Д'Агостіно заявив, що захисники Ювентуса Джорджо К'єлліні та Леонардо Бонуччі могли би знадобитись навчальному закладу.

"Я думав про К'єлліні та Бонуччі в Гарварді. Джорджо міг би викладати на медичному факультеті. Його нос, який ламали безліч разів, міг би стати предметом для науки.

Моурінью: Бонуччі та К'єлліні могли б викладати зразковий захист у Гарварді

Бонуччі підійшов би факультет психології, адже подорож Ювентус-Мілан-Ювентус може спричинити розкол особистості.

Жартуючи, я погоджуюсь із Моурінью, вони 2 професори захисту. Якщо вони знаходяться поруч, моя команда пропустить менше м'ячів", – цитує Д'Агостіно TuttoJuve.

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Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 1
Ювентус
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