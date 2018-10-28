"К'єлліні та Бонуччі підійдуть Гарварду": реакція представника навчального закладу на заяву Моурінью

Асистент футбольного тренера Гарвардського університету Франческо Д'Агостіно заявив, що захисники Ювентуса Джорджо К'єлліні та Леонардо Бонуччі могли би знадобитись навчальному закладу.

"Я думав про К'єлліні та Бонуччі в Гарварді. Джорджо міг би викладати на медичному факультеті. Його нос, який ламали безліч разів, міг би стати предметом для науки.

Моурінью: Бонуччі та К'єлліні могли б викладати зразковий захист у Гарварді

Бонуччі підійшов би факультет психології, адже подорож Ювентус-Мілан-Ювентус може спричинити розкол особистості.

Жартуючи, я погоджуюсь із Моурінью, вони 2 професори захисту. Якщо вони знаходяться поруч, моя команда пропустить менше м'ячів", – цитує Д'Агостіно TuttoJuve.

Манчестер Юнайтед – Ювентус – 0:1 – відео голів та огляд матчу