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К'єлліні та Барцальї офіційно продовжили контракти з Ювентусом

17:55 47 Читать на русском
К'єлліні та Барцальї офіційно продовжили контракти з Ювентусом
Джорджо К'єлліні та Андреа Барцальї / Фото ФК Ювентус

Захисники туринського Ювентуса Джорджо К'єлліні та Андреа Барцальї продовжили контракти з клубом.

Ювентус оголосив про продовження контрактів з ветеранами команди – захисниками Джорджо К'єлліні і Андреа Барцальї, повідомляє офіційний сайт клубу.

Новий контракт 37-річного Барцальї розрахований на 1 рік.

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Угода 33-річного К'єлліні з Ювентусом укладена до 2020 року.

Нагадаємо, збірна Італії, за яку виступають обидва захисники, не потрапила на чемпіонат світу-2018, пропустивши на Мундіаль Швецію.

Теги
ЧС 2018 Ювентус Ювентус Італія Джорджо К'єлліні Джорджо К'єлліні Андреа Барцальї Андреа Барцальї
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