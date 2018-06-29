К'єлліні та Барцальї офіційно продовжили контракти з Ювентусом

Захисники туринського Ювентуса Джорджо К'єлліні та Андреа Барцальї продовжили контракти з клубом.

Ювентус оголосив про продовження контрактів з ветеранами команди – захисниками Джорджо К'єлліні і Андреа Барцальї, повідомляє офіційний сайт клубу.

Новий контракт 37-річного Барцальї розрахований на 1 рік.

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Угода 33-річного К'єлліні з Ювентусом укладена до 2020 року.

Нагадаємо, збірна Італії, за яку виступають обидва захисники, не потрапила на чемпіонат світу-2018, пропустивши на Мундіаль Швецію.