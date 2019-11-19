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К'єлліні розповів про терміни свого повернення після важкої травми

15:27 224 Читать на русском
К'єлліні розповів про терміни свого повернення після важкої травми
Джорджо К'єлліні / Getty Images

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні оцінив процес реабілітації після пошкодження хрестоподібних зв'язок коліна.

"Гадаю, що я повернусь на поле між лютим та березнем. На жаль, ще досить довгий шлях.

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Я провів кілька днів за кордоном, але завтра повернусь, щоб продовжити реабілітацію, все проходить дуже добре. Але потрібно багато терпіння. У мене все добре, але я сподіваюся, що повернусь навесні і зможу допомогти, віддавши все, що у мене є, так як це роблять інші гравці Ювентуса", – розповів К'єлліні у коментарі Tuttomercato.

К'єлліні: На жаль, я був фанатом Мілана, але потім став розумнішим

Нагадаємо, ветеран туринського клубу не грає із серпня, коли він зазнав травми хрестоподібних зв'язок на тренуванні.

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Теги
Джорджо К'єлліні Джорджо К'єлліні Ювентус Ювентус Італія Важка травма
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