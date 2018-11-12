К'єлліні розповів, коли варто завершувати виступи за збірну

Досвідчений оборонець туринського Ювентуса та збірної Італії Джорджо К'єлліні поділився думками щодо завершення кар'єри в національній команді.

"Не можна відмовлятися від виступів за збірну Італії. Вирішувати грати за збірну чи ні – не мені. Грати за національну команду треба до того часу, поки тебе до неї викликають.

Барселона розучилась перемагати з Мессі, Гвардіола б'є Моурінью, а Борусія Д – король Бундесліги: підсумки євровікенду

Виступ за збірну – це величезна честь, адже ти граєш за всю країну. Граючи за збірну, переживаєш такі емоції, які неможливо пережити навіть у найважливіших матчах у клубі", – наводить слова К'єлліні Football Italia.

Відзначимо, що 33-річний оборонець дебютував за італійську збірну ще в 2004 році. Наступний його вихід у футболці "Скуадри Адзурри" стане 100-м у національній команді. Ювілейний поєдинок Джорджо К'єлліні може провести вже 17 листопада в рамках Ліги націй проти збірної Португалії.