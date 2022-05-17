Епоха Джорджо К'єлліні у Юве підходить до кінця. Зустріч проти Лаціо стала для нього останньою на Ювентус Стедіум.

Кілька днів тому 37-річний оборонець повідомив, що покине туринський колектив. Массіміліано Аллегрі вирішив надати Джорджо можливість попрощатись зі вже рідними трибунами.

К'єлліні оголосив про відхід з Ювентуса

Італієць вийшов з перших миттєвостей на матч проти Лаціо у 37-му турі, а на 17 хвилині його замінили. Доволі символічно, адже саме 17 сезонів К'єлліні провів у футболці "Старої синьйори". Свою капітанську пов'язку легенда віддав Дибалі і покидав поле з усмішкою на обличчі. Трибуни ж проводили його шаленими оплесками.

After 17 years with Juventus, Giorgio Chiellini says farewell



(via @CBSSportsGolazo) pic.twitter.com/tsSp8brJjY — SI Soccer (@si_soccer) May 16, 2022

Нагадаємо, Джорджо перебрався у Юве з Фіорентини влітку 2005-го. Загалом він провів 560 матчів і виграв 20 трофеїв, зокрема 9 разів ставав чемпіоном Італії.

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