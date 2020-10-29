Джорджо К'єлліні відновився від пошкодження, яке отримав у матчі з Динамо у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів (2:0). Тоді він сам попросив заміну, але зміг піти з поля без сторонньої допомоги.

К'єлліні травмувався у першому таймі матчу проти Динамо

Як повідомляє офіційний сайт "б'янконері", оборонець вже повернувся до занять з командою та взяв участь у тренувальному процесі у загальній групі. Зауважимо, що у вчорашньому матчі проти Барселони (0:2) Джорджо участі не брав. Ймовірно, 36-річний центрбек встигне набрати форму до матчу зі Спецією в Серії А, який відбудеться вже 1 листопада.

До слова, у поточному сезоні К'єлліні провів лише три матчі у футболці Юве.

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