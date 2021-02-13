Джорджо К'єлліні досягнув двох гросмейстерських показників, повідомляє Oрta. Захисник туринців провів 400 матчів у Серії А (37 за Фіорентину плюс 363 за Ювентус), а також 500 раз вийшов у стартовому складі "б'янконері" у всіх турнірах.

Ібрагімовіч досягнув гросмейстерської позначки у 500 голів за клубну кар'єру

Свято К'єлліні зіпсував Лоренцо Інсіньє, який мав свій привід для гордості. Мініатюрний форвард став лише сьомим гравцем і першим італійцем, якому підкорилася позначка у 100 голів за Наполі (серед обраних є Дієго Марадона зі 115 точними ударами).

Додамо, що Наполі і Ювентус є сусідами в турнірній таблиці чемпіонату Італії – четверте та третє місце відповідно.

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