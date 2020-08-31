"Не знаю, вдалий виступ на Євро міг би стати хорошим прощанням для мене. Я цього не виключаю. Зараз мені важко дивитися в майбутнє.

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Скажу вам правду – якщо я поїду на чемпіонат Європи, це означатиме, що я повернуся на свій рівень. Я був би щасливий, якби наступний рік підсумувався виступом на такому турнірі. Я не хочу думати про те, що буде після цього. Минулий сезон я пропустив через травму, але був терплячим. У такому віці я не можу будувати довгострокові плани", – наводить слова 36-річного К'єлліні Football-Italia.

Нагадаємо, що досвідчений центрбек дебютував у професіональному футболі 20 років тому. Після рідного Ліворно були Фіорентина та Ювентус, за який він провів майже 400 матчів. Також в активі К'єлліні 103 поєдинки за збірну Італії.

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