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К'єлліні: Ми всі хотіли, щоб Мората залишився в Ювентусі

11 березня 23:33 107 Читать на русском
К'єлліні: Ми всі хотіли, щоб Мората залишився в Ювентусі
Джорджо К'єлліні та Массіміліано Аллегрі / ФК Ювентус

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

"Ми в очікування завтрашнього матчу, ми всі хочемо кваліфікуватись до наступного раунду і пройти увесь шлях. Ми звикли до таких ситуацій і сподіваємось пережити чарівну ніч Ліги чемпіонів.

Аллегрі розповів, що необхідно Ювентусу для перемоги над Атлетіко

У футболі один момент може змінити все. Результат, з якого ми розпочинаємо, не є страшним, але треба бути сконцентрованими.

Впевнений на 200%, що Кріштіану Роналду завтра зіграє так, як він вміє.

Мората – чудовий хлопець, і ми всі сподівались, що він залишиться в Ювентусі. Завтра треба бути з ним обережним, як з Грізманном та іншими гравцями Атлетіко", – цитує К'єлліні офіційний Twitter Ювентуса.

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Теги
Ювентус Ювентус Атлетіко Атлетіко Ліга чемпіонів Джорджо К'єлліні Джорджо К'єлліні Альваро Мората Альваро Мората
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