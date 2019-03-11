К'єлліні: Ми всі хотіли, щоб Мората залишився в Ювентусі

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.
"Ми в очікування завтрашнього матчу, ми всі хочемо кваліфікуватись до наступного раунду і пройти увесь шлях. Ми звикли до таких ситуацій і сподіваємось пережити чарівну ніч Ліги чемпіонів.
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У футболі один момент може змінити все. Результат, з якого ми розпочинаємо, не є страшним, але треба бути сконцентрованими.
Впевнений на 200%, що Кріштіану Роналду завтра зіграє так, як він вміє.
Мората – чудовий хлопець, і ми всі сподівались, що він залишиться в Ювентусі. Завтра треба бути з ним обережним, як з Грізманном та іншими гравцями Атлетіко", – цитує К'єлліні офіційний Twitter Ювентуса.
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